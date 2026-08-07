İstanbul 8 Ağustos kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!
BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.
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