İstanbul 8 Temmuz kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!
BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.
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