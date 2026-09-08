İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak!

BEDAŞ ve AYEDAŞ, megakentte geniş çaplı planlı elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyurdu. 8 Eylül Çarşamba günü yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 1
1 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 2
2 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 3
3 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 4
4 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 5
5 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 6
6 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 7
7 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 8
8 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 9
9 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 10
10 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 11
11 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 12
12 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 13
13 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 14
14 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 15
15 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 16
16 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 17
17 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 18
18 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 19
19 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 20
20 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 21
21 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 22
22 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 23
23 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 24
24 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 25
25 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 26
26 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 27
27 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 28
28 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 29
29 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 30
30 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 31
31 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 32
32 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 33
33 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 34
34 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 35
35 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 36
36 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 37
37 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 38
38 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 39
39 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 40
40 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 41
41 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 42
42 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 43
43 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 44
44 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 45
45 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 46
46 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 47
47 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 48
48 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 49
49 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 50
50 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 51
51 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 52
52 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 53
53 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 54
54 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 55
55 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 56
56 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 57
57 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 58
58 59
İstanbul 9 Eylül kesintisi programı: O ilçelerde saatlerce elektrik olmayacak! - Resim: 59
59 59
elektrik kesintisi bedaş