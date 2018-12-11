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İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteoroloji uyardı

Kuvvetli rüzgar ve yağışın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

İstanbul'a kar ne zaman geliyor? Meteoroloji uyardı

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Kırklareli ve Edirne hariç bölgede aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Yağışın Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu #istanbul
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