Meteoroloji'den bugün için hava durumu raporu geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son gelen hava durumu raporu

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında Batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde yağışların ilk olarak karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı ve ardından kar yağışına dönüşeceği bildirilmişti.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/sa), Marmara,Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



EDIRNE °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



ISTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



KIRKLARELI °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



KOCAELI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge geneli ile gece İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Muğla ile öğleden sonra Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak gece İç Ege'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı



DENIZLI °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu



IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MANISA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Isparta çevlerelirnde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hatay çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.



ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı



HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



CANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKISEHIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum ile gece saatlerinde Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.



AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



TOKAT °C, 12°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu



TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya ile gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, -2°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli



MALATYA °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu



VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Aıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğsunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sabah saatlerinde batısı ile zamanla doğusunda toz taşınımı bekleniyor.



DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



SANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı yağmurlu



SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) ilk saatlerde batısında 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90km/sa) kuvvetinde; Dalga: 4,0 ila 5,0m, Görüş: Orta, fırtına anında zayıf.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Rüzgâr: Güney ve güneybatı, akşam saatlerine kadar doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.