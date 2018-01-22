Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında Batı bölgelerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan tahminlerde yağışların ilk olarak karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı ve ardından kar yağışına dönüşeceği bildirilmişti.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta, Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri ile Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 mm/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın ; İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/sa), Marmara,Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ISTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
KIRKLARELI °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KOCAELI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge geneli ile gece İç Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Muğla ile öğleden sonra Aydın kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak gece İç Ege'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde kar yağışlı
DENIZLI °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANISA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 mm/m2), Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Isparta çevlerelirnde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Hatay çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olmak üzere il geneli kuvvetli sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı ile zamanla bölge genelinin yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
CANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop dışında bölge genelinin yağmur, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum ile gece saatlerinde Amasya, Çorum ve Tokat çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Malatya ile gece saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli
MALATYA °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Aıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğsunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sabah saatlerinde batısı ile zamanla doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
SANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı yağmurlu
SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara'da fırtına, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90 km/sa), ilk saatlerde doğusunda 4 ila 6 (30-50km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) ilk saatlerde batısında 5 ila 7 (40 ila 60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90km/sa) kuvvetinde; Dalga: 4,0 ila 5,0m, Görüş: Orta, fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı Rüzgâr: Güney ve güneybatı, akşam saatlerine kadar doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
Meteoroloji'den bugün için hava durumu raporu geldi. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte son gelen hava durumu raporu
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde, İstanbul için gece saatlerinde karla karışık yağmur görüleceği belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...
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