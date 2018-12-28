İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a kar geliyor mu? İstanbul hava nasıl? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu... Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgenin parçalı, doğusunun ise yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor.



Sıcaklığın 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatı (karayel), öğle saatlerinden itibaren güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bölgenin doğu kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



İstanbul'da 5 günlük hava durumu şöyle:



28 Aralık Cuma: En düşük 2, en yüksek 8 derece



29 Aralık Cumartesi: En düşük, 4 en yüksek 8 derece



30 Aralık Pazar: En düşük 3, en yüksek 7 derece



31 Aralık Pazartesi: En düşük 2, en yüksek 7 derece



1 Ocak Salı: En düşük 2, en yüksek 6 derece