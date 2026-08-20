İstanbul açıklarında peş peşe depremler! Marmara Denizi'nde 12 saatte 20'den fazla sarsıntı

Sismik aktivite gece boyunca ve sabahın ilk saatlerinde de hız kesmeden devam etti. 20 Ağustos saat 04.31'de Adalar'ın 11,4 kilometre açığında 2,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken; Tuzla ve Adalar açıklarında büyüklükleri 1,2 ile 2,6 arasında değişen çok sayıda mikro deprem tespit edildi.