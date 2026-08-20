İstanbul açıklarında peş peşe depremler! Marmara Denizi'nde 12 saatte 20'den fazla sarsıntı
Marmara Denizi'nde İstanbul'un Adalar ve Tuzla ilçeleri açıklarında gece saatlerinden sabaha kadar peş peşe sismik hareketlilik yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 19 Ağustos akşamından 20 Ağustos sabahına kadar uzanan 12 saatlik zaman diliminde bölgede 20'den fazla küçük çaplı deprem meydana geldi.
ADALAR VE TUZLA AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE SARSINTILAR
AFAD'ın son depremler listesine yansıyan verilere göre hareketlilik 19 Ağustos akşam saatlerinde başladı. Saat 17.43'te Adalar'ın yaklaşık 10,2 kilometre açığında kaydedilen 3,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede 2,3 ile 2,6 arasında değişen artçı nitelikte sarsıntılar ölçüldü.
Sismik aktivite gece boyunca ve sabahın ilk saatlerinde de hız kesmeden devam etti. 20 Ağustos saat 04.31'de Adalar'ın 11,4 kilometre açığında 2,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilirken; Tuzla ve Adalar açıklarında büyüklükleri 1,2 ile 2,6 arasında değişen çok sayıda mikro deprem tespit edildi.
DERİNLİKLER 7 İLA 17 KİLOMETRE ARASINDA DEĞİŞTİ
Kayıtlara geçen sarsıntıların odak derinliklerinin büyük bir kısmının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği, bazı depremlerde ise derinliğin 15 ila 17 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi.
Sarsıntıların düşük büyüklükte olması sebebiyle kent genelinde belirgin bir panik yaşanmazken, yetkili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı ve Marmara Denizi'ndeki fay hareketliliğinin anlık olarak takip edildiği aktarıldı.