İstanbul-Ankara Arası En Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Trenle 80 Dakikaya Mı Düştü?
İstanbul'dan tüm Türkiye'ye ulaşım giderek kolaylaşıyor. Yüksek hızlı tren ağına bu kez İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya düşeceği iddia edildi. Peki İstanbul-Ankara arası en yüksek hızlı tren açıldı mı?
Yüksek hızlı tren hattına bir yenisi eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz gün 90 dakikalık maç benzetmesi yaparak İstanbul Ankara arası 80 dakikaya düşürüleceğini duyurdu.
TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Uraloğlu, müjdeli haberi verdi.
İstanbul-Ankara Arası En Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
İki en kalabalık şehri olan İstanbul Ankara arasında ulaşım daha hızlı hale getirilecek. proje çok yakında devreye girecek. Bakan Uraloğlu, "Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni’ Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye uzayacak" dedi.
Mevcut olan yüksek hızlı tren ulaşıma devam edecek. Ancak Süper Hızlı Yüksek tren ise ekstra olacak. Bakan Uraloğlu, "Proje hattı; Ankara -İstanbul arasında 344 kilometre uzunluğunda olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapılacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabilecek" şeklinde konuştu.