İstanbul-Ankara Arası En Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Trenle 80 Dakikaya Mı Düştü?

İstanbul-Ankara Arası En Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?

İki en kalabalık şehri olan İstanbul Ankara arasında ulaşım daha hızlı hale getirilecek. proje çok yakında devreye girecek. Bakan Uraloğlu, "Ankara İstanbul Süper Hızlı Treni’ Sincan YHT İstasyonundan ayrılarak Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli’ne oradan da İstanbul Söğütlüçeşme’ye uzayacak" dedi.