İstanbul, Ankara, İzmir ve 41 şehirde yatırım fırsatı! TOKİ arsa satışına başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 44 ilde toplam 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.
Sanayi, ticaret, konut, sağlık, turizm, tarım ve eğitim alanları gibi farklı kategorilerdeki arsalar, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor. TOKİ’nin gerçekleştireceği satış kapsamında arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olarak belirlendi.
TOKİ yetkilileri, satışa çıkarılan arsaların şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirileceğini vurgularken, açık artırmanın hem fiziki hem de çevrim içi olarak takip edilebileceğini belirtti.
Açık artırma 16-17 Nisan’da gerçekleştirilecek
Satışa sunulan arsalar için açık artırma, 16 Nisan Çarşamba ve 17 Nisan Perşembe günlerinde, saat 10.30’da iki ayrı oturum halinde yapılacak. Açık artırma, Ankara’daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.
Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden çevrim içi teklif verme imkânı da sunulacak. Böylece Türkiye’nin dört bir yanından yatırımcılar, TOKİ’nin belirlediği usuller çerçevesinde artırmaya katılabilecek.
Yetkililer, bu satışın gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler ve işletmeler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, arsa alımında avantajlı ödeme seçenekleri sağlandığını vurguladı.
Arsa satışında geniş yelpazede seçenekler sunuluyor
Satışa çıkarılan arsalar farklı kullanım alanlarına sahip olup, şehirleşmenin ve sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerde büyük ilgi görmesi bekleniyor. Öne çıkan bazı bölgeler ve arsa tipleri şu şekilde:
Adana Çukurova’da özel sağlık tesisi alanı,
Ankara Etimesgut’ta konut ve özel sağlık tesisi alanı, Yenimahalle’de küçük sanayi alanı,
Antalya’da turizm ve ticaret alanları,
Aydın Didim’de turizm tercihli konut alanları,
İstanbul Başakşehir’de konut ve ticaret alanları,
İzmir Aliağa’da sanayi ve depolama alanları.
Ayrıca satışa sunulan arsalar arasında tarım, hayvancılık, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanları gibi çeşitli sektörlere hitap eden geniş bir yelpaze bulunuyor.
Bu çeşitlilik, farklı sektörlerden yatırımcılar için potansiyel fırsatlar sunarken, arsa alımlarının şehirlere ekonomik katkı sağlaması ve istihdam yaratması da bekleniyor.
Ödeme seçenekleri ve peşin alımlarda indirim
TOKİ, arsa alımlarında esnek ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Alıcılar şu ödeme planlarından yararlanabilecek:
✅ %25 peşinat + 48 ay vade
✅ %40 peşinat + 36 ay vade
Ayrıca, peşin alımlarda %15 indirim uygulanacak. Bu sayede, nakit ödeme yapabilecek yatırımcılar ek bir avantaj elde edecek.
TOKİ yetkilileri, arsa fiyatlarının piyasa koşullarına göre uygun seviyelerde belirlendiğini, sunulan ödeme seçenekleriyle de yatırımcıların bütçelerine uygun çözümler sunduklarını ifade etti.
Yatırımcılar için büyük fırsat
TOKİ’nin düzenlediği bu arsa satışı, yatırımcılar, girişimciler ve bireysel alıcılar için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor. Konut, ticaret ve sanayi alanlarında büyümeyi destekleyen bu satış, Türkiye’nin birçok bölgesinde yeni iş ve yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.
Gayrimenkul sektöründeki uzmanlar, TOKİ’nin sunduğu uygun ödeme koşulları ve çeşitli alanlardaki arsaların satışa sunulmasıyla yatırımcıların ilgisinin büyük olacağını belirtiyor.
detaylı bilgiye nasıl ulaşılır?
Satışa ilişkin tüm detaylar ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyenler:
📌 www.toki.gov.tr
📌 www.emlakmuzayede.com.tr
📌 (212) 608 15 00 numaralı telefondan bilgi alabilir.
TOKİ yetkilileri, açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirtilen tarihlerde ve saatlerde hazır olmalarını ve gerekli belgeleri eksiksiz tamamlamalarını öneriyor.