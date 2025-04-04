İstanbul, Ankara, İzmir ve 41 şehirde yatırım fırsatı! TOKİ arsa satışına başlıyor

Sanayi, ticaret, konut, sağlık, turizm, tarım ve eğitim alanları gibi farklı kategorilerdeki arsalar, yatırımcılar ve bireysel alıcılar için önemli fırsatlar sunuyor. TOKİ’nin gerçekleştireceği satış kapsamında arsaların toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olarak belirlendi.

TOKİ yetkilileri, satışa çıkarılan arsaların şeffaf ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirileceğini vurgularken, açık artırmanın hem fiziki hem de çevrim içi olarak takip edilebileceğini belirtti.