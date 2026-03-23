İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan yağışlı havanın bu hafta da süreceğini açıkladı.
Yurt genelinde bir süredir etkisini gösteren yağışlı sistem, yeni haftada da Türkiye üzerinde kalmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna dair güncel verileri paylaştı.
YAĞIŞLAR HAFTA BOYUNCA YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yapılan son değerlendirmelere göre yağışlı havanın yurt genelinde bu hafta da etkisini sürdüreceğini ifade etti.
Uzman Macit, yağışların yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda devam edeceğini belirtti. Çarşamba ve perşembe günleri ise yağışlı sistem ülke genelinde etkisini gösterecek.
Haftanın son iş gününde beklenen hava hareketliliğine dair konuşan Macit, şu ifadeleri kullandı:
"Cuma günü yağışlar doğu kesimlerden ülkemizi terk edecek ancak cuma öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı hava yurda giriş yapacak. Cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de başlayan yağışlar, hafta sonu tüm yurtta etkili olacak."
DOĞU KESİMLERE KAR VE ÇIĞ UYARISI
Yurt genelinde genellikle sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar, doğu ve yüksek kesimlerde kar şeklini alacak.
Macit, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi.
Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, özellikle eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çeken Macit, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini vurgulayan Macit, sıcaklık eğrisiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sıcaklıklar cumaya kadar böyle devam edecek, cumadan sonra artarak özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak."
Ankara, İstanbul ve İzmir'i kapsayan üç büyükşehirde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklendiğini aktaran Macit, bu illerdeki sıcaklık değerlerine ilişkin şu bilgileri kaydetti:
"Ankara'da sıcaklıklar 9-10 derece civarında, cuma günü sıcaklıkların artarak 16-17 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar İstanbul'da 16-17, İzmir'de 17-18 derece civarında olacak."