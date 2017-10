İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı gökdelenin 15'inci katında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ataşehir'de bir rezidansta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ataşehir'deki 41 katlı bir rezidansın 12. katındaki sistem odasında, kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Rezidanstaki akıllı söndürme sistemi devreye girerken, binadakiler tahliye edildi, durum itfaiyeye bildirildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dumandan etkilenen biri çocuk 6 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri, yangını diğer katlara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.



"Çok şükür can kaybımız yok"



Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Der, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir can kaybımız yok. 12. kattaki sistem odasında kaynak yapıldığı sırada bir patlama meydana geliyor. Patlamadan dolayı binayı yoğun duman sarıyor. Belediye ve itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız var. Onlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumları iyi." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da sistem odasında başlayan yangına, Ünalan, Kadıköy, Kayışdağı ve Ümrani̇ye'den 15 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, binada duman tahliyesinin sürdüğü, odalar kontrol edilerek gerekli durumlarda yangın merdiveninden tahliye yapıldığı kaydedildi.



"Dumandan etkilenenler var ama hayati tehlikeleri yok"



Olay yerine gelen Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da yaptığı açıklamada, "sistem odası" diye ifade edilen 12. katta, mekanik tamirat sırasında küçük çaplı yangın çıktığını belirterek, yangının çıkmasıyla ısıya duyarlı sistemlerin çalıştığını ve otomatik olarak yangının söndüğünü anlattı.



Yangın neticesinde duman oluştuğunu dile getiren Karamehmetoğlu, "Dumandan etkilenenler var ama hayati tehlikeleri yok. İtfaiye ekipleri, içeride kontrollerini yapıyor. İtfaiye ekiplerinin kontrollerini tamamlamasının ardından içeriye girişlere izin verilecek." diye konuştu.



Sitenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Alataş ise "Soğutma sistemine bağlı 12. katta en yukarıya kadar besleyen bir ara zon var. Bu ara zonda çalışma yapılırken, bir patlama meydana geliyor. Patlamanın hemen ardından, arkadaşlar aşağıya indi. Can kaybımız yok, dumandan etkilenenler var. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları da iyi." ifadelerini kullandı.