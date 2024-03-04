İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! İkisi ağır 4 kişi yaralandı

Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankeri yandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada yangın nedeniyle ikisi ağır 4 kişinin yaralandığını belirtti.

İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! İkisi ağır 4 kişi yaralandı
İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! İkisi ağır 4 kişi yaralandı
Editör: Uğur Çam

Ataşehir'de bulunan bir dinleme tesisindeki akaryakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri, yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi çalışmalarına başladı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili şunları söyledi:

"04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir"
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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