İstanbul Ataşehir'de akaryakıt tankeri yandı! İkisi ağır 4 kişi yaralandı

Ataşehir'de bulunan bir dinleme tesisindeki akaryakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri, yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi çalışmalarına başladı. İstanbul Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili şunları söyledi:

"04.03.2024 günü Ataşehir İlçesi Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda 2’si ağır olmak üzere 4 kişi yaralanmıştır. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir"