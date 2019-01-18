Avcılar'da bir evdeki baza içerisinde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Tüloğlu Sokağı'nda bulunan bir apartmandan gelen kötü koku nedeniyle apartman sakinleri durumu polise bildirdi.



Polis kokunun yatak odasındaki bazadan geldiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle baza açıldığında içerisinden bir kadının cesedi bulundu. Ceset adli tıpa gönderildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin Ürdün uyruklu Aysheh Khalil'e ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda iki çocuk annesi olan kadın ve kocasının olaydan 9 gün önce evi kiraladığı belirlendi.



Cinayet şüphelisi olarak ölen kişinin kocası A.A'nın ve 2 çocuğunun da Ürdün'de olduğu öğrenildi.



Öte yandan Ürdün'de polise başvuran Aysheh Khalil'in annesinin, damadı ve torunlarının ülkelerine döndüğünü ancak kızının gelmediğini belirterek yardım istediği öğrenildi. Ürdün polisinin durumu Türk polisine 16 Ocak 2019 tarihinde bildirdiği ve genç kadının kayıp olarak arandığı da kaydedildi.



Yetkililer cinayet zanlısı olarak aranan A.A.'nın Ürdün'de yakalanması için gerekli yazışmaların yapıldığını, olayın çok yönlü soruşturulduğunu söyledi.