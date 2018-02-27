TEM Otoyolu İstoç ayrımında 3 aracın karıştığı kazada yaralanan 10 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı

İstanbul Bağcılar'daki TEM Otoyolu İstoç ayrımında, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bağcılar'da İstoç istikametine seyreden Erkan Çetin'in kullandığı 34 VS 7825 plakalı servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjü aşarak karşı yola geçti. Önce Kamil Uçar yönetimindeki 34 GG 2560 plakalı otomobile, ardından da 34 LR 4943 plakalı ticari araca çarpan servis minibüsü, takla attıktan sonra durabildi.



Kazada, araçlardaki 10 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yolda, araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.