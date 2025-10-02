İstanbul Bağcılar’da metroda yangın paniği! Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan bir metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe yol açtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İstanbul Bağcılar’da metroda yangın paniği! Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı
Yayınlanma:

 Yangın, görevli ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, metro içerisindeki ve istasyondaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Olay, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istasyonuna yaklaşan metro aracının alt kısmından dumanlar yükseldi. Fren balatalarında çıkan alevler nedeniyle sefer durduruldu ve metro istasyona yanaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonda görevli personel, yangını yangın söndürme tüpleriyle kontrol altına aldı.

Yangın sonrası Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süreliğine kapatıldı. Metro aracı ise güvenlik amacıyla garaja götürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında incelemelerini sürdürüyor.

Minguzzi davasında bugün: Dört sanık ilk kez hakim karşısındaMinguzzi davasında bugün: Dört sanık ilk kez hakim karşısındaGündem
AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ekim 2025 – Deprem mi oldu, nerede oldu?AFAD ve Kandilli son depremler 2 Ekim 2025 – Deprem mi oldu, nerede oldu?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

istanbul metro
Günün Manşetleri
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı
Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek
İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı!
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı