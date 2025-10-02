İstanbul Bağcılar’da metroda yangın paniği! Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan bir metronun fren balatalarında çıkan yangın, istasyonda kısa süreli paniğe yol açtı.
Yangın, görevli ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, metro içerisindeki ve istasyondaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Olay, sabah saatlerinde Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istasyonuna yaklaşan metro aracının alt kısmından dumanlar yükseldi. Fren balatalarında çıkan alevler nedeniyle sefer durduruldu ve metro istasyona yanaştıktan sonra yolcular tahliye edildi. İstasyonda görevli personel, yangını yangın söndürme tüpleriyle kontrol altına aldı.
Yangın sonrası Mahmutbey istasyonundaki yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici süreliğine kapatıldı. Metro aracı ise güvenlik amacıyla garaja götürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeni hakkında incelemelerini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı