İstanbul Barajları Alarm Veriyor!

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İstanbul alarm veriyor...



İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlara rağmen baraj doluluk oranlarının yüzde 17.8'e düştüğü belirtildi.



Yetkililer, İstanbul'a su sağlayan barajların 2007 yılından sonraki en düşük seviyeye geldiğini duyurdu. Doç. Dr. Erol Kesici, yaşanan kuraklığın nedenlerini açıkladı.



En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 2,99 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 38,49 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü.



Erol Kesici, yapılması gereken çözüm önerilerini sıraladı.



"Yağmurun yağmasını beklemekle İstanbul'un su sorunu çözülmez" diyen Doç. Dr. Erol Kesici, sünger şehirler projesine dikkat çekti..