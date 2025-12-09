İstanbul barajlarında kırmızı alarm: Su çekildi, yok olmuş köyler yeniden ortaya çıktı!
Sazlıdere Barajı’nda su seviyesinin kritik düzeye inmesiyle, uzun süredir su altında kalan eski yerleşim alanlarının gün yüzüne çıkması megakentte kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
İstanbul’un su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı, kentte yaşanan kuraklığın en çarpıcı görüntülerine sahne oldu.
Baraj gölünde suyun gerilemesiyle birlikte, yıllar önce su altında kalan eski köy evlerinin temel kalıntıları ortaya çıktı. Havadan kaydedilen görüntülerde, baraj sahasının geniş bir bölümünde toprağın kuraklık nedeniyle parçalı bir hal aldığı görüldü.
İSKİ’nin güncel verilerine göre barajdaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düştü.
İSTANBUL BARAJLARINDA SON 5 YILIN EN DÜŞÜK DOLULUK ORANI
Sonbaharın yağışsız geçmesi megakentteki su rezervlerini kritik düzeye çekti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, kentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 17,81 olarak ölçüldü.
Bu oran, son 5 yılın Aralık ayı başlangıçları arasında en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
Geçmiş yılların Aralık ayı verileri ise şöyleydi:
2024: %35,2
2023: %51,89
2022: %33,58
2021: %47,44
Sazlıdere Barajı’nda çekilen drone görüntüleri, su seviyesinin ne denli gerilediğini ortaya koydu. Barajın merkezinde kuraklık nedeniyle küçük adacıkların oluştuğu, çevresinde ise kirletilmiş alanların görünür hale geldiği kaydedildi.
Su seviyesinin geri çekilmesiyle baraj havzasında yer alan eski yerleşim alanlarına ait yapı kalıntıları da belirginleşti.
İSKİ verilerine göre İstanbul’da barajların güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %13,2
Darlık Barajı: %27,81
Elmalı Barajı: %53,91
Terkos Barajı: %20,47
Alibey Barajı: %12,69
Büyükçekmece Barajı: %18,77
Sazlıdere Barajı: %17,02
Istrancalar Barajı: %31,83
Kazandere Barajı: %2,4
Pabuçdere Barajı: %2,5