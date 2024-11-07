İstanbul barajlarında korkutan düşüş: Son 10 yılın en düşük seviyesi

Sıcak geçen yaz mevsimi ve İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, sonbaharda yaşanan kuraklığın ardından, mega kentteki barajların doluluk oranı yüzde 30,18 olarak kaydedildi. Alibey Barajı, İstanbul'un en önemli su kaynaklarından biri olarak bu düşüşle dikkat çekiyor.

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"

Ömerli yüzde 26,83

Darlık yüzde 32,24

Elmalı yüzde 51,93

Terkos yüzde 40,67

Alibey yüzde 6,07

Büyükçekmece yüzde 32,46

Sazlıdere yüzde 41,93

Istrancalar yüzde 34,14

Kazandere yüzde 8,27

Papuçdere yüzde 7,95"