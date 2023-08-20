İstanbul barajlarında korkutan seviye

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 32,38 seviyelerini gördü. Son 9 yılın en düşük seviyelerini gören barajlardaki kuraklık havadan görüntülendi.

İstanbul barajlarında korkutan seviye

İSKİ verilerine göre, Büyükçekmece Barajında geçen sene bugün 68,13 olan su seviyesi, bugün itibarıyla 12,02 seviyelerine kadar geriledi.

 Alibeyköy Barajı'nda ise geçen yıl bugün 39,41 olan su seviyesi, bugün 14,96'yı gördü. Havadan çekilen görüntüler de barajlardaki durumu gözler önüne serdi. Geçmişte su olan yerlerde koyunların otladığı görüldü. 

Suların çekildiği yerlerde toprağın çatladığı ve çevredeki plastik atıklar gün yüzüne çıktı.

Kaynak: TRT Haber

# İstanbul # istanbul baraj seviyesi
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