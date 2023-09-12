İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? 12 Eylül'de İstanbul barajlarının doluluk oranı....

İstanbul baraj doluluk oranları, şehirde yaşayan milyonlarca İstanbullu için her mevsimde büyük bir öneme sahiptir. Bu barajlar, su ihtiyacının karşılanması, enerji üretimi ve sel kontrolü gibi kritik fonksiyonları yerine getirirken, aynı zamanda İstanbul'un günlük yaşamını şekillendiriyor. Her yıl, 12 Eylül ve sonrası dönemde bu barajların doluluk oranları özellikle yakından takip edilir.

İstanbul'un barajlarına yağışların etkisi, İstanbullular için büyük bir endişe kaynağıdır. Yağışsız mevsimlerde barajlardaki su seviyeleri düşer ve şehirde su sıkıntısı yaşanabilir. Özellikle 12 Eylül sonrası dönemdeki yağışların miktarı, barajların doluluk oranlarını doğrudan etkiler. Yağışlar yetersizse, barajlar düşük seviyelerde kalabilir ve su temini sorunu ortaya çıkabilir. Bu durum, İstanbulluların günlük yaşamlarını etkileyebilir.

İstanbul'da yaşanan kurak dönemler, baraj doluluk oranlarını düşürdüğünde su tasarrufu kampanyaları devreye girer. İstanbullulara su kullanımında dikkatli olmaları ve israf etmemeleri konusunda çağrılar yapılır. Bu, sadece su kaynaklarının korunması için değil, aynı zamanda şehirdeki su ihtiyacının karşılanabilmesi için de önemlidir.

12 EYLÜL 2023 GÜNÜ İTİBARİYLE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA NE KADAR SU KALDI?

Yağmur, İstanbul'un barajlarının doluluk oranları için hayati bir faktördür. Yağışsız dönemlerde su kaynaklarının azalması, su sıkıntısı ve kuraklık tehlikesini artırır. Bu da hem evsel su kullanımını hem de tarımı olumsuz etkileyebilir. İstanbul'da yaşayanlar, bu durumu yakından takip ederler ve su tasarrufu konusunda daha duyarlı hale gelirler.

Sonuç olarak, İstanbul'da baraj doluluk oranları, İstanbulluların günlük yaşantılarını ve geleceklerini doğrudan etkileyen kritik bir konudur. Yağışlarla birlikte artan doluluk oranları, şehrin su ihtiyacını karşılamak ve kuraklık riskini azaltmak için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, 12 Eylül tarihinde ve her dönemde baraj doluluk oranlarının izlenmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük bir önem taşır. Artık 12 Eylül günü itibariyle İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı %26.81'e inmiş durumda.

12 EYLÜL'DE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

ALİBEY BARAJI: % 17,34

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 5,9

DARLIK BARAJI: % 40,88

ELMALI BARAJI: % 17,23

ISTRANCALAR BARAJI: % 24,82

KAZANDERE BARAJI: % 7,69

ÖMERLİ BARAJI: % 57,61

PABUÇDERE BARAJI: % 4,18

SAZLIDERE BARAJI: % 11,49

TERKOS BARAJI: % 13,21