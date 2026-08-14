İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü
Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve su tüketiminin etkisiyle İstanbul'a su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı kritik bir eşik olan yüzde 50'nin altına geriledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan son verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 49,94 olarak kaydedildi.
Şehirdeki barajlar, geride bıraktığımız ilkbahar döneminde yağışların etkisiyle 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'e çıkarak yılın en yüksek su seviyesine ulaşmıştı. Ancak yaz aylarında yağışların azalması, sıcak havaların bastırması ve su tüketimindeki hızlı artış, bu rakamın aylar içinde yarı yarıya erimesine neden oldu.
Mevcut rakamlara bakıldığında, kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmi bulunuyor. Bu tam kapasiteye karşın, barajlarda tutulan su miktarı şu an itibarıyla 433,46 milyon metreküpe inmiş durumda.
Barajlardaki düşüş eğilimine karşı kentin su ihtiyacını karşılamak için alternatif kaynaklar da devrede tutuluyor. Bu yıl içerisinde Melen ve Yeşilçay sistemlerinden İstanbul'a toplam 487,87 milyon metreküp su aktarıldı.
HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?
İl genelindeki barajların doluluk oranları bölgelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Elmalı yüzde 80,7 ile en yüksek su seviyesine sahipken, onu yüzde 71,05 ile Ömerli ve yüzde 67,7 ile Darlık barajları takip ediyor. Diğer bölgelerde ise durum çok daha kritik seviyelere yaklaşmış durumda. Pabuçdere yüzde 16,8 doluluk oranıyla alarm verirken, Kazandere'de su seviyesi yüzde 22,85'e, Sazlıdere'de yüzde 28,37'ye, Istrancalar'da yüzde 34,1'e ve Büyükçekmece'de yüzde 35,05'e kadar geriledi. Önemli su kaynaklarından Terkos yüzde 42,12, Alibey ise yüzde 48,33 doluluk oranıyla ölçüldü.
SON 10 YILIN 14 AĞUSTOS İSTATİSTİKLERİ
Kayıtlara geçen bu son tablo, geçmiş yılların aynı dönemiyle kıyaslandığında dalgalı bir seyir izliyor. İSKİ'nin 14 Ağustos tarihlerini baz alarak tuttuğu istatistiklere göre baraj doluluk oranları yıllar içinde ciddi değişimler gösterdi.
Söz konusu tarihte doluluk oranları 2016'da yüzde 57,14, 2017'de yüzde 66,82, 2018'de yüzde 68,35, 2019'da yüzde 63,59 ve 2020'de yüzde 52,67 olarak arşivlere yansıdı. Sonraki yıllarda ise 2021'de yüzde 62,92 ve 2022'de yüzde 62,12 olan oran, 2023 yılında yaşanan şiddetli kuraklık etkisiyle yüzde 33,81'e kadar çakıldı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2024'te yüzde 53,02 seviyesinde tutunan su miktarı, 2025 yılının 14 Ağustos gününde yüzde 47,32 olarak kaydedilmişti. Bugün gelinen noktada ise oran yeniden 50 bandının altına gerilemiş oldu.