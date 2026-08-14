İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 50'nin altına düştü

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

İl genelindeki barajların doluluk oranları bölgelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Elmalı yüzde 80,7 ile en yüksek su seviyesine sahipken, onu yüzde 71,05 ile Ömerli ve yüzde 67,7 ile Darlık barajları takip ediyor. Diğer bölgelerde ise durum çok daha kritik seviyelere yaklaşmış durumda. Pabuçdere yüzde 16,8 doluluk oranıyla alarm verirken, Kazandere'de su seviyesi yüzde 22,85'e, Sazlıdere'de yüzde 28,37'ye, Istrancalar'da yüzde 34,1'e ve Büyükçekmece'de yüzde 35,05'e kadar geriledi. Önemli su kaynaklarından Terkos yüzde 42,12, Alibey ise yüzde 48,33 doluluk oranıyla ölçüldü.