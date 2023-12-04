İstanbul Barajlarının Su Doluluk Oranı Kaça Çıktı? 4 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranı Kaçtır?

Barajların doluluk oranları her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulmaktadır. İstanbul'da 4 Aralık'ta hangi barajda ne kadar su kaldı?

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İstanbul Barajlarının Su Doluluk Oranı Kaça Çıktı? 4 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranı Kaçtır? - Resim: 1

İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldığı çok sayıda insanın merak ettiği bir konudur.

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İstanbul Barajlarının Su Doluluk Oranı Kaça Çıktı? 4 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranı Kaçtır? - Resim: 2

İstanbul'daki barajların doluluk oranları %34,02'ye çıktı. Peki, hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul Barajlarının Su Doluluk Oranı Kaça Çıktı? 4 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranı Kaçtır? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 42,09

Büyükçekmece Barajı: % 21,33

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İstanbul Barajlarının Su Doluluk Oranı Kaça Çıktı? 4 Aralık'ta Barajların Doluluk Oranı Kaçtır? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 48,45 

Elmalı Barajı: % 78,92

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