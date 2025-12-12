İstanbul Barosu'na kayıtlıydı: 10 gündür otogarda kalan avukat ölü bulundu

OTOGARDA 10 GÜNDÜR KALIYORDU

Olay, Kahramanmaraş’ın merkez Onikişubat ilçesine bağlı Malik Ejder Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otogarda yaklaşık 10 gündür kaldığı belirlenen 54 yaşındaki Alpaslan Köybaşı, sabah saatlerinde yolcu dinlenme koltuklarında hareketsiz bir şekilde otururken zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

Hemen 112 Acil Komuta Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köybaşı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemeler ve edinilen bilgilere göre, hayatını kaybeden şahsın İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olduğu ortaya çıktı.

Avukat Alpaslan Köybaşı'nın en son sabah 05.00 sıralarında otogarda çorba içtiği, saat 07.00 civarında ise lavaboya gidip geldiği öğrenildi.

Köybaşı'nın cenazesi, polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre şahsın kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrasında netleşeceği bildirildi.