İstanbul Barosu'nda 12 adaylı başkanlık seçimi

İstanbul Barosu, yeni yönetimini belirlemek için Haliç Kongre Merkezi’nde toplandı. 19 Ekim'de başlayan genel kurulun ikinci gününde seçim gündemi yer alıyor.

62 bin 587 üyesi bulunan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde oy verme işlemi 09.00 itibariyle başladı.

161 sandıkta, 64 bin 72 seçmenin oy kullanacağı başkanlık seçiminde 12 aday yarışıyor. Haliç Kongre Merkezi'nde devam eden oy kullanma işlemi 17'de sona erdi.

Baro başkanlığı seçiminde 2 kadın 10 erkek aday yarışıyor.

İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak halen görevde olan Av. Filiz Saraç'ın yanı sıra Av. Mert Karagülle, Av. Metin Uraçin, Av. Türkan Kara, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Av. Ali Gürbüz, Av. Abdulhalim Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, Av. Hakan Çatak, Av. Savaş İşliyen, Av. Yasin Şen ve Av. Mehmet Turgay Bilge'de adaylar arasında yer alıyor.