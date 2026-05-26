İstanbul bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: İşte 2026 İstanbul namaz vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi il il bayram namazı saatlerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvime göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:12'de kılınacak.

ADIM ADIM BAYRAM NAMAZI KILINIŞ REHBERİ

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre kılınışı farklılık gösterir. Bayram namazlarının tek başına veya evde değil, camide cemaat ile kılınması uygundur.

Namaz vakti geldiğinde ezan okunmaz ve kamet getirilmez. İmam bayram namazı için niyet eder, cemaat de aynı şekilde imama uyar.

Niyet Şekli: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilerek niyet edilir."

BAYRAM NAMAZI 1. REKATIN KILINIŞI

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur.

Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır.

Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. (Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir).

Bu aşamadan sonra cemaat sessizce bekler. İmam gizlice eûzü-besmele çeker; Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Ardından rükû ve secdeler yapılarak ikinci rekâta kalkılır.

BAYRAM NAMAZI 2. REKATIN KILINIŞI

İkinci rekâtta imam gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur.

Okuma tamamlandıktan sonra imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kaldırılıp yana bırakılır.

Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek ikinci tekbir getirilir ve eller yine yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde üçüncü bir "Allâhü ekber" tekbiri daha alınır ve eller yine yana salınır. (Tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir).

Dördüncü tekbirde ise eller kaldırılmadan "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır.

Rükû ve secdeler tamamlandıktan sonra oturulur.

Oturuşta "Tahiyyât", "Salli", "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır. Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur.