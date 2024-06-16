İstanbul bayram tatilinde bomboş kaldı

9 günlük bayram tatili başladı, tatille birlikte büyük göç de başladı. Milyonlarca kişi Ege kıyılarına ya da memleketlerine akın etti. Hal böyle olunca İstanbul bomboş kaldı.

Peki ama İstanbul'un şu anki hali nasıl? Megakentin sakin halini İstanbul'da kalanlar anlattı...

İstanbul'da sakinliğin keyfi yaşanırken, turizm merkezlerinin havalimanları ile plaj ve sahillerinde yoğunluk oluştu.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü Antalya'da sıcaklayan tatilciler kendilerini serin sulara attı.

Sahile gelenlerin bazıları yüzüp, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da ağaçların gölgesinde serinlemeyi tercih etti.

Öte yandan, Antalya Havalimanı'nda arife gününde bin 100 uçak ve 200 bin yolcu trafiği yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonun üstünde tatilcinin beklendiği Antalya'da neredeyse dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı.