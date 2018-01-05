İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Büyükdere Caddesi'nde Mustafa Karadeniz'in kullandığını 34 FZ 9052 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Mustafa Karadeniz ve Kenan Çandır'ı sıkıştıkları araçtan çıkardı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Sarıyer yönüne trafik tek taraflı olarak sağlandı.
Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
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