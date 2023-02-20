İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları

Beyoğlu’nun dört bir yanında, vatandaşların deprem başta olmak üzere afet anında toplanabilecekleri çok sayıda "Toplanma ve Ana Tahliye Alanları" bulunuyor. İşte Beyoğlu ilçesindeki tüm toplanma alanları...

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İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları - Resim: 1 1 9

BEYOĞLU İLÇESİ TOPLANMA VE ANA TAHLİYE ALANLARI

1
Bedrettin-01
Muhtarlık etrafı yeşil alanlar
Ayni Alibaba Caddesi
1978

2
Bedrettin-02
Şişhane otoparkı üstü
Refik Saydam Caddesi
5.779

3
Cihangir-01
Cihangir Parkı
Güneşli Sokak
4.000

4
Çatma Mescit-01
Recep Tayyip Erdoğan  Stadyumu
Tepebaşı Caddesi
40.125

5
Çatma Mescit-02
Arıkay Sk. Yeşil alanlar
Arıkay Sokak
1798

İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları - Resim: 2 2 9

6
Fetih tepe-01
Sivas parkı
Halıcıoğlu Yanyol Caddesi
600

7
Gümüşsuyu -01
Taksim Meydanı-Gezi Parkı
Cumhuriyet Caddesi
52.000

8
Gümüşsuyu -02
Gümüşsuyu Parkı
İnönü Caddesi
1.180

9
Hacıahmet -01
Ferit Güleryüz Parkı
Kurtoğlu Caddesi
650

10
Hacıahmet -02
Cinderesi Parkı
Yeniyol Zarif Sok.
22.100

İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları - Resim: 3 3 9

11
Halıcıoğlu-01
Abdüsselam Parkı ve etrafı
Halıcıoğlu Yanyol Caddesi
1.325

12
Halıcıoğlu-02
Muhibban Parkı 
Muhibban Sokak
720

13
Halıcıoğlu-03
Çıksalın Parkı
Çıksalın Meydan Sokak
2.200

14
Kadımehmet -01
Kadımehmet Semt Konağı
Bahriye Hastane Arkas Sokak
4.120

15
Keçecipiri Mah-01
Aynalıkavak Kasrı Önü
Donanma Caddesi
1.670

İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları - Resim: 4 4 9

16
Keçecipiri Mah-02
Aynalıkavak Parkı
Donanma Caddesi
865

17
Keçecipiri Mah-03
Aynalıkavak Semt Konağı
Donanma Caddesi
1.400

18
Keçecipiri Mah-04
Şükrü Urcan Spor Tesisleri
Okmeydanı Caddesi
9.750

19
Keçecipiri Mah-05
Okçular Tekkesi Spor Sahası
Fatih Sultan Mehmet Cad.
8.540

20
Keçecipiri Mah-06
Keçecipiri Parkı
Keçeci Piri Cami Sokak
623