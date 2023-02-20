İstanbul Beyoğlu ilçesi deprem toplanma alanları
Beyoğlu’nun dört bir yanında, vatandaşların deprem başta olmak üzere afet anında toplanabilecekleri çok sayıda "Toplanma ve Ana Tahliye Alanları" bulunuyor. İşte Beyoğlu ilçesindeki tüm toplanma alanları...
BEYOĞLU İLÇESİ TOPLANMA VE ANA TAHLİYE ALANLARI
1
Bedrettin-01
Muhtarlık etrafı yeşil alanlar
Ayni Alibaba Caddesi
1978
2
Bedrettin-02
Şişhane otoparkı üstü
Refik Saydam Caddesi
5.779
3
Cihangir-01
Cihangir Parkı
Güneşli Sokak
4.000
4
Çatma Mescit-01
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Tepebaşı Caddesi
40.125
5
Çatma Mescit-02
Arıkay Sk. Yeşil alanlar
Arıkay Sokak
1798
6
Fetih tepe-01
Sivas parkı
Halıcıoğlu Yanyol Caddesi
600
7
Gümüşsuyu -01
Taksim Meydanı-Gezi Parkı
Cumhuriyet Caddesi
52.000
8
Gümüşsuyu -02
Gümüşsuyu Parkı
İnönü Caddesi
1.180
9
Hacıahmet -01
Ferit Güleryüz Parkı
Kurtoğlu Caddesi
650
10
Hacıahmet -02
Cinderesi Parkı
Yeniyol Zarif Sok.
22.100
11
Halıcıoğlu-01
Abdüsselam Parkı ve etrafı
Halıcıoğlu Yanyol Caddesi
1.325
12
Halıcıoğlu-02
Muhibban Parkı
Muhibban Sokak
720
13
Halıcıoğlu-03
Çıksalın Parkı
Çıksalın Meydan Sokak
2.200
14
Kadımehmet -01
Kadımehmet Semt Konağı
Bahriye Hastane Arkas Sokak
4.120
15
Keçecipiri Mah-01
Aynalıkavak Kasrı Önü
Donanma Caddesi
1.670
16
Keçecipiri Mah-02
Aynalıkavak Parkı
Donanma Caddesi
865
17
Keçecipiri Mah-03
Aynalıkavak Semt Konağı
Donanma Caddesi
1.400
18
Keçecipiri Mah-04
Şükrü Urcan Spor Tesisleri
Okmeydanı Caddesi
9.750
19
Keçecipiri Mah-05
Okçular Tekkesi Spor Sahası
Fatih Sultan Mehmet Cad.
8.540
20
Keçecipiri Mah-06
Keçecipiri Parkı
Keçeci Piri Cami Sokak
623