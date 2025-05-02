İstanbul bir kez daha sallandı: AFAD son depremleri listeledi

İSTANBUL'DA DEPREM

Saat 11:30'da İstanbul'un Adalar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 6.26 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

02-05-2025 11:30:09 - 3.2 - Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul) - 6.26

02-05-2025 06:04:18 - 3.2 - Simav (Kütahya) - 7.27

02-05-2025 05:13:09 - 2.1 - Marmara Denizi - [22.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 6.89