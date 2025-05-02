İstanbul bir kez daha sallandı: AFAD son depremleri listeledi

AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul bir kez daha sallandı: AFAD son depremleri listeledi
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İSTANBUL'DA DEPREM
Saat 11:30'da İstanbul'un Adalar ilçesinde 3.2 büyüklüğünde 6.26 km derinliğinde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER
Deprem mi oldu? Az önce nerede, kaçışta deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan son dakika açıklamalarına göre Türkiye'de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

02-05-2025 11:30:09 - 3.2 - Marmara Denizi - [13.69 km] Adalar (İstanbul) - 6.26

02-05-2025 06:04:18 - 3.2 - Simav (Kütahya) - 7.27

02-05-2025 05:13:09 - 2.1 - Marmara Denizi - [22.66 km] Büyükçekmece (İstanbul) - 6.89

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