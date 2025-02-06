İstanbul Boğazı, 2024 yılında 41 bin 363 gemiyi ağırladı

İstanbul Boğazı, 2024 yılında toplam 41 bin 363 gemiye ev sahipliği yaparak, dünya deniz yollarındaki kritik önemi bir kez daha kanıtladı. Yıl boyunca, İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin taşıdığı yükler ve türler, Boğaz’ın uluslararası ticaret için ne denli önemli olduğunu gösterdi.

İstanbul Boğazı'ndan geçen 41 bin 363 geminin büyük kısmını genel kargo gemileri ve dökme yük gemileri oluşturdu. Yıl boyunca 15 bin 490 genel kargo ve 8 bin 777 dökme yük gemisi Boğaz’ı kullandı. Ayrıca, kimyasal yük taşıyan 2 bin 910 tanker, konteyner gemileri ve barçlar da Boğaz’dan geçiş yaptı. Geçen gemilerin 88'i 300 metreden büyük, 1371'i 250-300 metre, 3 bin 277'si 200-250 metre, 11 bin 110'u 150-200 metre, 15 bin 596'sı 100-150 metre, 9 bin 921'inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

KİMYASAL YÜK TAŞIYAN TANKERLER BOĞAZ'I AŞTI

İstanbul Boğazı, yıl boyunca kimyasal yük taşıyan tankerler açısından da yoğun bir geçiş noktası oldu. 2024 yılında 2 bin 910 kimyasal yük taşıyan tanker, Boğaz’dan geçiş yaptı.

Ocak ile aralıkta, 731 barç, 8 bin 777 dökme yük gemisi, 45 çimento gemisi, 3 bin 533 konteyner gemisi, 44 feribot, 15 bin 490 genel kargo gemisi, 468 canlı hayvan taşıyan gemi, 32 savaş gemisi, 756 yolcu gemisi, 7 frigorifik gemi, 526 Ro-Ro, 6 bin 233 türü belirtilmemiş tanker, 2 bin 910 kimyasal yük taşıyan tanker, 526 sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker, 300 römorkör, 87 araç taşıyan gemi ve 898 diğer türlerdeki gemi Boğaz'ı kullandı.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN TAŞIDIĞI YÜK: 639 MİLYON GROSTON

2024 yılı boyunca İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin toplam taşıdığı yük 639 milyon 773 bin 180 groston olarak kayıtlara geçti. Ancak Boğaz’ı en yoğun kullanan ay Nisan oldu. Nisan ayında, Boğaz’dan geçen gemiler toplamda 56 milyon 612 bin 223 groston yük taşıdı.

Geçen yıl, ocakta 51 milyon 894 bin 561 groston ağırlığında 3 bin 180, şubatta 49 milyon 382 bin 590 groston ağırlığında 3 bin 210, martta 55 milyon 824 bin 425 groston ağırlığında 3 bin 716, nisanda 56 milyon 612 bin 223 groston ağırlığında 3 bin 603, mayısta 54 milyon 451 bin 108 groston ağırlığında 3 bin 520, haziranda 54 milyon 667 bin 99 groston ağırlığında 3 bin 551 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Temmuzda 55 milyon 680 bin 826 groston ağırlığında 3 bin 470, ağustosta 55 milyon 823 bin 818 groston ağırlığında 3 bin 609, eylülde 53 milyon 322 bin 394 groston ağırlığında 3 bin 302, ekimde 55 milyon 415 bin 278 groston ağırlığında 3 bin 624, kasımda 48 milyon 624 bin 640 groston ağırlığında 3 bin 356, aralıkta ise 48 milyon 74 bin 218 groston ağırlığında 3 bin 222 gemi İstanbul Boğazı'nı kullandı.

Yıl boyunca İstanbul Boğazı’ndan geçen gemiler ortalama her gün 113, her saat başı ise 5 gemiye denk geldi.