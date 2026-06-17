İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı! Dünyanın üçüncü büyük vinç gemisi geçiyor

Dev geminin emniyetli geçişinin sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı, çift yönlü ve karşılıklı olarak tüm transit gemi trafiğine geçici süreyle kapatıldı. Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayan bu kritik su yolunda, siber ve fiziki tüm deniz emniyet tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

LİBYA'DAN ROMANYA'YA DEV SEVDE: KILAVUZ GEMİLER ALARMDA

Edinilen resmi ve siber denizcilik tescil dökümanlarına göre; Libya'nın Bouri Limanı'ndan demir alarak Romanya'nın Köstence Limanı'na doğru seyre çıkan Birleşik Krallık bayraklı çapa taşıma gemisi Pacific Discovery ile Antigua ve Barbuda bayraklı GH Discovery römorkörünün çektiği dev platform, sabah saat 05.25 sıralarında İstanbul Boğazı'nın güney girişinden tescilli geçişine başladı.

117 bin 812 groston ağırlığa, 198 metre boya ve tam 135 metre orijinal yüksekliğe sahip bu devasa yapıya boğaz geçişi esnasında; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Türkiye'nin ilk ve en büyük siber donanımlı acil durum müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi olan "Nenehatun" eşlik ediyor. Ayrıca Kıyı Emniyeti tescil merkezinden görevlendirilen 6 deneyimli kılavuz kaptan ile Kurtarma-4, Kurtarma-6, Kurtarma-Nazımtur, Kurtarma-5 ve Kurtarma-12 römorkörleri geçiş koridorunda fiziki etten duvar ördü.

135 metrelik devasa gövdesiyle İstanbul Boğazı'ndaki asma köprülerin altından mevcut haliyle geçmesi imkansız olan Saipem 7000, geçiş esnasında adeta bir mühendislik şovu sergileyecek. Dev gemi, köprülerin altından güvenli siber ve fiziki dikey mesafe sınırları içinde geçebilmek için şu teknik modifikasyonları uygulayacak:

Balast Tankları Doldurulacak: Gemi bünyesindeki devasa balast tanklarına binlerce ton deniz suyu çekilerek geminin gövdesi yapay olarak denize batırılacak.

Kule Ve Vinçler Yatırılacak: Üzerindeki ikiz dev vinç sistemleri ve siber kule mekanizmaları yatay pozisyona getirilecek.

Yükseklik 57 Metreye Düşecek: Tüm bu işlemlerin ardından geminin su yüzeyindeki net yüksekliği 135 metreden kritik sınır olan 57 metreye indirilecek ve köprü geçişleri siber santim hesaplarıyla tamamlanacak.

MAVİ AKIM'IN REKORTMEN DEVİ

Denizlerde 2 bin metreden daha derin sularda siber boru döşeme (pipelaying) kabiliyetine sahip olan Saipem 7000, ikiz vinç sistemiyle tek seferde tam 14 tam bin tona kadar olan devasa yapıları kaldırabiliyor. Türkiye için de tarihi bir öneme sahip olan dev gemi, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz arzı sağlayan tescilli Mavi Akım Projesi kapsamında, Karadeniz'in hırçın sularında 2 bin 150 metrelik kırılması güç bir derinlik rekoruna imza atarak 24 inçlik ana doğal gaz boru hattını döşeyen gemi olarak denizcilik tarihine geçmişti.