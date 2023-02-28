İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul'da sis hayatı olumsuz etkiliyor. İstanbul Boğazı, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle çift taraflı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Kentte sabah erken saatlerde başlayan yoğun sis, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy ile Ortaköy'den Sarıyer'e kadar olan Boğaz çevresinde etkisini gösterdi.

Yoğun sis, Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri ile Büyükçekmece'de de yer yer etkili oldu.

Boğaz ile diğer bölgelerde görüş mesafesi düşerken bazı vapur seferleri de iptal edildi.

İstanbul Boğazı'nda, sis kaynaklı kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği saat 10.27'den itibaren çift taraflı geçici askıya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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