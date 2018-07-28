İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler arızalanan tankere müdahale ederek Riva açıklarına çekti. Kapatılan boğaz trafiği tekrar açıldı.

Yunanistan bandıralı 252 metre uzunluğundaki tanker gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı.



İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açılan gemi arızalanınca İstanbul Boğazı kapatıldı.



Kıyı emniyetine bağlı römorkorlar olay yerine yönlendirilerek arızalanan gemiye müdahale etti.



Gemi Riva açıklarına çekilen gemi demirlendi.



İstanbul Boğazı da yeniden gemi trafiğine açıldı.



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