252 metre boyunda, 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Tankerin arızalanması nedeniyle Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı. Tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek Marmara denizine doğru götürüldü. 5 römorkörün eşlik ettiği gemi yaklaşık 3 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin çekilmesinin ardından Boğaz tekrar gemi trafiğine açıldı.
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