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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapandı

İstanbul Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz yaklaşık 3 saat gemi trafiğine kapalı kaldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine kapandı

252 metre boyunda, 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tankeri, İstanbul Boğazı'nda arızalandı. Tankerin arızalanması nedeniyle Boğaz transit gemi geçişine kapatıldı. Tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek Marmara denizine doğru götürüldü. 5 römorkörün eşlik ettiği gemi yaklaşık 3 saatte İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin çekilmesinin ardından Boğaz tekrar gemi trafiğine açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #İstanbul Boğazı
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