İstanbul Boğazı'nda demir atan tanker kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Peria" isimli geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kurtarıldığı belirtildi.

Açıklamada, geminin kılavuz kaptan yardımıyla, KURTARMA-7 ve KURTARMA-17 römorkörleri refakatinde Küçükçekmece Demir Sahası’na emniyetle demirletildiği kaydedildi.

Rusya'dan İzmir'e giden "Peria" isimli tankerin, İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü ve geçici askıya alınmış, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edilmişti.