İstanbul Boğazı’nda erkek cesedi bulundu: O ceset Rus yüzücüye mi ait?

İstanbul Boğazı'nda deniz yüzeyinde bulunan erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi. Üzerinde sadece mayo bulunan cesedin, geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen uluslararası yarışta sırra kadem basan Rus yüzücüye ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulundu. Deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden görgü tanıkları, durumu derhal emniyet birimlerine aktardı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirsiz erkek cesedini sudan çıkardı.

ÜZERİNDEKİ MAYO ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Denizden çıkarılan bedenin üzerinde mayo bulunması, kimlik tespiti çalışmalarında okları tek bir isme çevirdi. Yetkililer, bulunan cesedin Ağustos ayında gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

AYLARDIR ARANIYORDU

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından Ağustos 2025'te organize edilen yarışa 81 ülkeden 2 bin 820 sporcu katılım sağlamıştı. Organizasyon sırasında karaya çıkmadığı tespit edilen Rus sporcu Svechnikov için Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri o tarihten bu yana aralıksız arama çalışması yürütüyordu.

Kıyıya çıkarılan cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla yapılacak kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

