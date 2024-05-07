İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda, ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde bir yük gemisi karaya oturdu. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşamasının ardından karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor - Resim : 1

GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu Refah'a girdi! Sınır kapısının Filistin tarafı ele geçirildiİsrail ordusu Refah'a girdi! Sınır kapısının Filistin tarafı ele geçirildiDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul Boğazı # gemi trafiği # son dakika
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
İsrail ordusu Refah'a girdi!
İsrail ordusu Refah'a girdi!
Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Öğretmen atamasında sayı belli oldu
Öğretmen atamasında sayı belli oldu
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
İZBAN yoldan çıktı: Yolcular tahliye ediliyor
Öne Çıkanlar Menzil tarikatı yeniden gündeme geldi | ULUSAL HABER Menzil tarikatı yeniden gündeme geldi | ULUSAL HABER DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı DEAŞ'e yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı