İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu! Karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde bir yük gemisi karaya oturdu. Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden açıklama geldi.

Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi, Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaşamasının ardından karaya oturdu.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamlar olay yerine yönlendirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kıyı emniyetine bağlı balık adamlarca yapılan su altı incelemesinin ardından acil müdahale gemisi Nene Hatun da bölgeye sevk edildi.

Sahil güvenlik ve deniz polisinin de yer aldığı ekiplerin karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.