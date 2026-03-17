İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin kısıtlı görüş ve sis sebebiyle her iki yönde de geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” ifadelerine yer verildi.