İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Petrol tankeri arızalandı, gemi trafiği durdu

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Edinilen bilgilere göre, Hong Kong bayraklı Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri boğazdan geçişi sırasında makine arızası yaşadı.

247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan römorkörler, tankerin güvenli şekilde demirlemesi için yanında beklemeye başladı.

Yetkililer, arızanın giderilmesi ve geminin güvenli pozisyona alınmasının ardından boğaz trafiğinin yeniden açılacağını bildirdi.