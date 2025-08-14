İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Petrol tankeri arızalandı, gemi trafiği durdu

İstanbul Boğazı’ndan geçen Hong Kong bayraklı ham petrol tankeri, makine arızası yaşayınca gemi trafiği çift yönlü kapatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul Boğazı’nda hareketli anlar: Petrol tankeri arızalandı, gemi trafiği durdu
Yayınlanma:

İstanbul Boğazı’nda akşam saatlerinde gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Edinilen bilgilere göre, Hong Kong bayraklı Tenacity Venture isimli ham petrol tankeri boğazdan geçişi sırasında makine arızası yaşadı.

247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki tanker için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan römorkörler, tankerin güvenli şekilde demirlemesi için yanında beklemeye başladı.

Yetkililer, arızanın giderilmesi ve geminin güvenli pozisyona alınmasının ardından boğaz trafiğinin yeniden açılacağını bildirdi.

İSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakİSKİ uyardı! İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacakYurt
Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?Shakhtar Donetsk – Panathinaikos maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?Spor
Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!Seyir halindeki işçi servisi alev alev yandı!Yurt
gemi trafiği boğaz
Günün Manşetleri
Cezaevi görüşmesinde tahliye vaadi ve para iddiası
İBB soruşturmasında flaş gelişme
Tüm Türkiye'de iş bırakma kararı!
Üç kritik başlık! Türkiye yakından takip ediyor...
Murat Çalık’ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme
Özlem Çerçioğlu AK Parti'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve
Putin ve Trump, Alaska’da görüşüyor!
Çok Okunanlar
Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor: 14 Ağustos altın fiyatları
Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına alarmı
İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak? İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçelerde olacak?
İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar! İslam Memiş yatırımda yeni gözdeyi duyurdu: Kritik uyarılar!
Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu Bugün nerede deprem oldu? Türkiye son depremler tablosu