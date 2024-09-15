İstanbul Boğazı’nda tarihi anlar: Halat üzerinde iki kıtayı birleştirdi

Estonya'dan gelen ünlü atletin bu gösterisi izleyenlerden büyük ilgi gördü ve nefes kesen anlar kameralara yansıdı. Roose, Continental Pass etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde Asya’dan Avrupa’ya özel bir halat üzerinde geçiş yaptı. Köprünün direklerine gerilen 1074 metre uzunluğundaki halatta, yerden 165 metre yükseklikte yürüyen sporcu, bu sıradışı başarıya yaklaşık 47 dakikada ulaştı. Saat 18.00'de Asya yakasından başladığı yürüyüşü, İstanbul'da heyecan dolu anlara sahne oldu ve Roose, bu zorlu geçişi tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Etkinlik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlendi. Etkinlik sonrasında konuşan Jaan Roose, "İstanbul Boğazı, iki kıtayı birleştiren tarihi ve kültürel bir zenginlik. Güçlü deniz akıntıları ve değişken hava şartları bu bölgeyi slacklining için benzersiz bir hale getirdi. Burada tarih yazdım, bu yüzden çok mutluyum" diyerek duygularını paylaştı.