İstanbul Boğazı'nda yoğun sis! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis tabakası görüş mesafesini düşürdü. Sis bulutunun içinde kalan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gözden kaybolurken, sisin günün ilerleyen saatlerinde dağılması öngörülüyor.

Simge Sarıyar
İstanbul Boğazı ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis tabakası etkisini göstermeye başladı. Sisli havanın Boğaz hattı boyunca yayılmasıyla birlikte bölgedeki görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı. Oluşan yoğun sis bulutu nedeniyle İstanbul'un en önemli geçiş noktalarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GÖZDEN KAYBOLDU

Sabahın erken saatlerinde başlayan ve Boğaz çevresinde hakimiyetini koruyan sis, bölgedeki manzarayı bütünüyle değiştirdi. Görüş mesafesindeki ciddi azalmayla birlikte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen sis tabakasının altında kaldı. Boğaz hattı boyunca etkisini kesintisiz olarak sürdüren sisli hava nedeniyle dev yapının görünürlüğü tamamen kayboldu.

Bölgede etkili olan yoğun sisin seyrine ilişkin meteorolojik veriler de paylaşıldı. Mevcut meteorolojik verilere göre, sabah saatlerinde Boğaz çevresini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü etkisi altına alan sisin, günün ilerleyen saatlerinde kademeli olarak dağılması bekleniyor.

