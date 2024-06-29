İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! O yol 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağmalcılar Viyadüğü'nde başlatılan yol bakım çalışması hakkında bilgilendirmede bulundu. Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün, 10 gün boyunca 23.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacağı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! O yol 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir duyuruda bulundu.

İBB'den yapılan açıklamada, Avrupa Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü'nde yol bakım çalışması başlatıldığı duyuruldu. Açıklamada, Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu! O yol 10 gün boyunca trafiğe kapalı olacak - Resim : 1

10 GÜN BOYUNCA TRAFİĞE KAPALI OLACAK

İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı da bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken saat 06.00'da yeniden açıldı.

Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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