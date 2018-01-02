banner962
Diyanet'ten bir skandal daha
Diyanet'ten bir skandal daha
CHP'de İzmir savaşı!
CHP'de İzmir savaşı!
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
SGK'dan taşeron işçi açıklaması
AKP kongresinde olay
AKP kongresinde olay

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesini iptal etti. Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesi iptal edildi. Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynarca - Pendik - Tuzla Metrosu ihalesini iptal etti

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko'nun yer aldığı ortak girişimin 1.6 milyar lira bedelle sözleşme imzaladığı Kaynarca-Pendik-Tuzla metrosu inşaat ve elektromekanik sistemleri ihalesinin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi, Alarko Holding'e faksla gönderdiği yazıda söz konusu ihalenin iptal edildiğini bildirdi. Daha önce, Başakşehir-Sefaköy-Halkalı Havaray Hattı projesi de iptal edilmişti.

1.6 MİLYARA YAPACAKTI

Alsim Alarko'nun yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişim 2017 Nisan ayında imzaladığı sözleşme ile "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri" projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne karşı taahhüt etmiş; sözleşme bedeli KDV hariç 1.6 milyar lira olarak duyurulmuştu.

İPTAL İŞLEMİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu ihalenin iptal edildiğinin işveren idare tarafından bildirildiği belirtildi./Vatan

Etiketler; #tuzla #Pendik #kaynarca #istanbul büyükşehir belediyesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ruhani: Cevabı İran halkı verecek
Sonraki Haber
Cenk Özdemir yazdı: Tarlada izimiz harmanda yüzümüz yok
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.