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İstanbul'da 791 'acemi kasap' kendini yaraladı! 21'i ameliyata alındı

Bayramın ilk gününde kurban keserken yaralanan 791 vatandaş hastanelere başvurdu, ağır yaralanan 21 kişi ise ameliyata alındı

İstanbul'da 791 'acemi kasap' kendini yaraladı! 21'i ameliyata alındı

Kurban Bayramı'nın ilk günü 791 kişi, kurban kesmeye çalışırken yaralandı. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı. 

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran 791 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi. 

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 21 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Kurban Bayramı #acemi kasap
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