İstanbul Silivri'de anız yangını çıktı 500 dönüm alan zarar gördü. Kontrol altına alınan yangının nedeni tespit edilemedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul'da 500 dönümlük arazide yangın çıktı.



Silivri'nin Fenerköy mahallesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 500 dönüm arazi zarar gördü.



Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevreye yayıldı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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