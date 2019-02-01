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İstanbul'da B ve C segmenti ticari taksilerde kritik değişiklik

İstanbul'da B ve C segmenti ticari taksilerde araç kullanım yaşı 6 yıla çıkartıldı. ÖTV kullanımı için son tarihin 30 Haziran 2019 olduğu aktarıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, değişikliği mesajla taksi şoförlerine bildirdi

İstanbul'da B ve C segmenti ticari taksilerde kritik değişiklik

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari taksilerdeki değişikliği taksi şoförlerine kısa mesajla bildirdi.

Mesajda B ve C segmenti ticari taksilerde araç kullanım yaşının değiştirildiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aksu, kullanım yaşının 6 yıla çıkartıldığını ifade etti.

Ayrıca, mesajda ÖTV kullanımı için de son tarihin 30.06.2019 olduğunun altı çizildi.

Mesaj şu şekilde:

"Değerli meslektaşlarımız; ticari taksilerimizde (B ve C segmentinde) araç kullanım yaşı 6 yıla çıkartılmıştır. ÖTV kullanımı için son tarih 30.06.2019'dur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ticari taksi
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