İstanbul'da B ve C segmenti ticari taksilerde araç kullanım yaşı 6 yıla çıkartıldı. ÖTV kullanımı için son tarihin 30 Haziran 2019 olduğu aktarıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, değişikliği mesajla taksi şoförlerine bildirdi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ticari taksilerdeki değişikliği taksi şoförlerine kısa mesajla bildirdi.



Mesajda B ve C segmenti ticari taksilerde araç kullanım yaşının değiştirildiği belirtildi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Aksu, kullanım yaşının 6 yıla çıkartıldığını ifade etti.



Ayrıca, mesajda ÖTV kullanımı için de son tarihin 30.06.2019 olduğunun altı çizildi.



Mesaj şu şekilde:



"Değerli meslektaşlarımız; ticari taksilerimizde (B ve C segmentinde) araç kullanım yaşı 6 yıla çıkartılmıştır. ÖTV kullanımı için son tarih 30.06.2019'dur."



ulusal.com.tr



