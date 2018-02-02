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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #süper lig #fenerbahçe #gençlerbirliği
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