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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'a aylardır beklenen kar sonunda yağdı. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'a beklenen kar sonunda yağdı.  

Edirne'de 10 santimetre yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle okullar tatil edilmişti. Edirne'nin ardından İstanbul'da etkili olması beklenen kar sabah saatlerinde etkili oldu. 

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte  önce İstanbul'un ilçeleri ardından da kent merkezinde kar yağışı görüldü. 

Zaman zaman etkisini artıran kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni tahminlerde sıcaklıkların düşmeye devam edeceği  ve gece saatlerinden itbaren  kar ve karla karışık yağmur görülebileceği kaydedildi. 

Daha önceki tahimlerde İstanbul'a kar yağışı Çarşamba ya da Perşembe günü bekleniyordu. 

BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kar yağışının yerini soğuk bir havaya bırakarak terk etmesi beklenmektedir. İstanbul'da Çarşamba gecesi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden buzlanma don olayı meydana geleceğinden trafik de meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Etiketler; #istanbul #silivri #istanbul kar yağışı
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