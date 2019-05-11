İstanbul Emniyet Müdürlüğü (İEM) tarafından şu açıklama yapıldı:
"11.05.2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde FENERBAHÇE A.Ş. – AKHİSARSPOR takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası ile ilgili saat 15.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.
Trafiğe Kapatılacak Yollar
• Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi Kavşağından Bağdat Caddesi Kavşağına kadar olan kısım)
• Kördere Sokağı
• Şefikbey Sokağı"
ulusal.com.tr
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