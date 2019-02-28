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İstanbul'da bugün çekildi! "Magandanın ambulansa yaptıklarına bakın"

İstanbul'da bugün sabah 09.20 civarında skandal bir görüntü kaydedildi. Cevizlibağ-İncirli istikameti Merter Shell Benzin istasyonu önünde lüks bir araç, ambulansın geçişine bir türlü yol vermedi

İstanbul'da bugün çekildi! "Magandanın ambulansa yaptıklarına bakın"

İstanbul'da bugün skandal görüntüler çekildi.

Görüntü, bugün saat 09.20 civarında Cevizlibağ-İncirli istikameti Merter Shell Benzin istasyonu önünde çekildi.

Lüks bir araç, ambulansın geçişine bir türlü yol vermedi.

Bu hareket çok sayıda tepki toplarken, görüntü paylaşan sosyal medya hesabından "Bu insanlık mı? Magandanın Ambulansa yaptıklarına bakın. Akıl alır gibi değil." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #maganda #istanbul
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